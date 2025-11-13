Перу готова провести повторный матч со сборной России

Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос заявил, что перуанцы были бы счастливы провести второй матч со сборной России у себя дома. Накануне, 12 ноября, россияне сыграли с Перу вничью со счётом 1:1.

«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас», — приводит слова Риоса ТАСС.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.