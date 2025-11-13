Мостовой утверждает, что его знают в Перу

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что является известной личностью в Перу.

В среду сборная России сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1 в BetBoom товарищеском матче в Санкт‑Петербурге.

— Я думал, что мы выиграем. Еще за пару дней смотрел статистику сборной Перу, хотел понять, что за команда. Они чуть ли не в первый и последний раз приезжали к нам на чемпионат мира. До матча мне звонили журналисты из Перу по видеосвязи, говорили со мной о грядущей игре. Мое мнение там интересно. Со мной в карьере пару раз в одной команде выступали перуанцы, оказалось, что я довольно‑таки известная личность в Перу. Они спрашивают про нашу команду, я спросил про их сборную. Сказали, что у них идут перестановки, что не попали на чемпионат мира, много проблем. Но по игре мы увидели немного другую картину, — цитирует Мостового «Советский спорт».

В субботу команда Карпина примет сборную Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 (мск).

