Стало известно, будет ли РФС проводить Суперфинал Кубка России за рубежом

РФС не будет проводить Суперфинал Кубка России за рубежом, заявил Митрофанов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что проведение финального матча Кубка России за пределами страны не рассматривается.

С 2022 года финальные матчи FONBET Кубка России проводятся в Москве на стадионе «Лужники».

— Рассматривает ли РФС возможность проведения Суперфинала Кубка России за рубежом?

— Нет, не рассматриваем. Нам есть что продвигать в России, наши болельщики хотят видеть финальный матч здесь. И у нас есть главная спортивная арена — «Лужники», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

