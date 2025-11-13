Стало известно, будет ли РФС проводить Суперфинал Кубка России за рубежом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что проведение финального матча Кубка России за пределами страны не рассматривается.

С 2022 года финальные матчи FONBET Кубка России проводятся в Москве на стадионе «Лужники».

— Рассматривает ли РФС возможность проведения Суперфинала Кубка России за рубежом?

— Нет, не рассматриваем. Нам есть что продвигать в России, наши болельщики хотят видеть финальный матч здесь. И у нас есть главная спортивная арена — «Лужники», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

