В "Зените" прокомментировали увлечение Соболева видеоиграми

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал увлечение Александра Соболева компьютерными играми.

© ФК "Зенит"

"Мне кажется, он сейчас более профессионально относится (к футболу) и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты — просто игровые причины, я бы не искал их вне поля", - цитирует Аршавина "РИА Новости Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.