Роналду готов к тому, что его будут освистывать

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что готов к возможному свисту фанатов на матче с Ирландией.

© Sports.ru

Сегодня Португалия сыграет на выезде с Ирландией в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.