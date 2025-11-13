Выяснилось, сколько «Ростов» должен «Зениту» за переход Тарасова

«Ростов» должен «Зениту» около 6,5 млн рублей за переход Тарасова («РБ Спорт»)

Стала известна сумма долга «Ростова» за трансфер защитника Александра Тарасова из «Зенита».

Дончане подписали 19-летнего игрока «Зенита-2» в июне, заключив с ним 5-летний контракт.

Во вторник РФС обязал «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Тарасова, а также запретил клубу регистрировать новичков в качестве обеспечительной меры.

По информации «РБ Спорт», «Ростов» должен «Зениту» за трансфер примерно 6,5 млн рублей.

