Воспитанник «Спортинга» не исключил выступлений за Россию

Защитник юношеской команды лиссабонского «Спортинга» Криштиану Паламарчук не исключает, что в будущем может играть за сборную России по футболу. Сейчас у 19-летнего футболиста двойное гражданство — российское и португальское.

© ФК «Спортинг»

— Ждать тебя когда-нибудь в российском футболе?

— Не знаю. Сейчас я играю за «Спортинг» и сосредоточен на этом. Но, конечно, я не закрываю двери — возможно, когда-нибудь сыграю за клуб в России, Украине или где-то ещё.

— А что насчёт сборных? Португалия или Россия?

— У меня двойное гражданство — российское и португальское, так что я могу играть за любую из этих сборных. Но как будет, пока не знаю, — рассказал Паламарчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.