Выяснилось, в каком случае Романов может стать главным тренером «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов может избавиться от приставки «и.о.», если красно-белые хорошо проведут оставшиеся до зимней паузы три матча в чемпионате. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист столичной команды Максим Деменко.

© Соцсети

«Если «Спартак» удачно сыграет в предстоящих матчах, я абсолютно уверен, что Романову дадут шанс. Скажут: не надо ничего менять, пусть готовит команду. В зимний период руководители могут спокойно никого не искать. Но возможно и другое: он останется в клубе, если команда себя хорошо проявит, но все равно будут искать нового тренера», — допустил Деменко.

Романов временно возглавил команду 11 ноября после отставки Деяна Станковича. Под руководством серба команда после 15 туров набрала 25 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Она на восемь баллов отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.

Именно дерби с армейцами станет для Романова дебютным во главе «Спартака». Эта игра состоится 22 ноября. Кроме того, до зимней паузы москвичам предстоит встретиться с командой-сенсацией сезона — «Балтикой». Завершит осеннюю часть турнира для красно-белых дерби с «Динамо».