Игрока ЦСКА отстранили за кричалку в адрес "Спартака"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал игрока молодежной команды московского ЦСКА Алексея Бондаренко на 10 тыс. рублей за провокационное поведение после матча против столичного "Спартака". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 ноября ЦСКА на "ВЭБ-Арене" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 в матче 29-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ). После игры Бондаренко подошел к трибуне армейцев, произнося оскорбительную кричалку про "Спартак".

"Вы знаете, что игрок ЦСКА начал произносить текст одной из известных кричалок, что могло быть провокацией для болельщиков гостей, - сказал Григорьянц. - Бондаренко принял участие в заседании, мы установили все обстоятельства. Принял во внимание, что он у нас не первый раз на заседании. Наказание следующее: дисквалифицировать футболиста Бондаренко на один матч МФЛ и оштрафовать его на 10 тыс. рублей, а футбольный клуб ЦСКА - на 50 тыс. рублей".

21 ноября ЦСКА проведет заключительный матч МФЛ. Команда сыграет на выезде против "Краснодара".