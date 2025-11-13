Смолов о Жерсоне: «Не заметил чего-то выдающегося. В «Зените» все зависит от Вендела»
Федор Смолов оценил игру Жерсона за «Зенит». У бразильского хавбека нет результативных действий в 9 матчах РПЛ.
«Первую игру, когда он вышел на замену, он сыграл неплохо. Во всех остальных играх не заметил, что он провел их как-то выдающееся. Все зависит от Вендела: он проводит классную игру — «Зенит» выигрывает. Проводит обычную, не знаю, то «Зенит» не выигрывает», — сказал экс-игрок сборной России в эфире шоу SMOL FM.
Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»
Ибрагимович сравнил АПЛ, Ла Лигу и Серию А: «В Испании все пытаются играть в футбол, в Италии много тактики, оборона там важнее атаки. В Англии бешеные скорости, если не выдерживаешь темп, будет трудно»
Хорнер может стать руководителем и совладельцем «Альпин» (TalkSport)
Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»
Ибрагимович сравнил АПЛ, Ла Лигу и Серию А: «В Испании все пытаются играть в футбол, в Италии много тактики, оборона там важнее атаки. В Англии бешеные скорости, если не выдерживаешь темп, будет трудно»
Хорнер может стать руководителем и совладельцем «Альпин» (TalkSport)