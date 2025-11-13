Легенда ЦСКА раскритиковал Карпина

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Валерий Карпин лишь играет роль главного тренера сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

12 ноября сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу.

«Я даже не могу понять, какую расстановку он делает и по какой системе хочет играть. «Свиньей» атаковать не годится, а классных фланговых нападающих у нас нет. И никто даже не пытается прорываться по флангу, чтобы забить гол. Какой, например, недавно забил ЦСКА махачкалинскому «Динамо». Вот такой должна быть игра», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Камаль Умудлу из Азербайджана.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.