Федерация футбола Турции отстранила более 100 игроков

Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение незаконных ставок на матчи. Об этом сообщает пресс-служба TFF.

Сроки дисквалификации варьируются от 45 дней до 1 года. На 12 месяцев от футбола отстранены вратари Али Шашал Вурал ("Сивасспор"), Оркун Оздемир ("Болуспор"), полузащитник Октай Алдын ("Амед"), защитник Абдулсамед Бурак ("Кайсериспор") и сенегальский нападающий Алассан Надо ("Коньяспор").

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста. Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.

Глава TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявлял, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис". По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.