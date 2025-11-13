«Пари НН» со Шпилевским назвали главным провалом сезона

Гасилин назвал «Пари НН» со Шпилевским главным провалом сезона

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что «Пари НН», возглавляемый Алексеем Шпилевским, стал главным разочарованием первой половины сезона Российской Премьер-Лиги.

Гасилин в разговоре с Metaratings.ru отметил, что несмотря на амбициозные заявления нового тренера о внедрении прогрессивного стиля игры, текущая турнирная ситуация не позволяет говорить об успехе. По словам экс-футболиста, «Пари НН» находится на последнем месте в турнирной таблице, что делает команду главным провалом сезона.

Алексей Шпилевский был назначен главным тренером «Пари НН» в июне. С тех пор команда провела 15 матчей, в которых набрала лишь 8 очков и занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице РПЛ. 23 ноября «Пари НН» встретится с «Зенитом» в матче 16-го тура.

