«Пари НН» со Шпилевским назвали главным провалом сезона

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что «Пари НН», возглавляемый Алексеем Шпилевским, стал главным разочарованием первой половины сезона Российской Премьер-Лиги.

Гасилин в разговоре с Metaratings.ru отметил, что несмотря на амбициозные заявления нового тренера о внедрении прогрессивного стиля игры, текущая турнирная ситуация не позволяет говорить об успехе. По словам экс-футболиста, «Пари НН» находится на последнем месте в турнирной таблице, что делает команду главным провалом сезона.

Алексей Шпилевский был назначен главным тренером «Пари НН» в июне. С тех пор команда провела 15 матчей, в которых набрала лишь 8 очков и занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице РПЛ. 23 ноября «Пари НН» встретится с «Зенитом» в матче 16-го тура.