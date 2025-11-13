Соболев объяснил происхождение своего прозвища

«Хоть кит, мне без разницы!» Соболев объяснил, почему ему дали прозвище «дельфин»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, почему болельщики дали ему прозвище «дельфин». Также он признался, что падал специально, чтобы заработать пенальти.
— История с прозвищем «дельфин». Ты её сам активно обыгрываешь. Как ты всё это воспринял, когда это только появилось? И кто первый сказал это прозвище на тебя?
— Думаю, болельщики [первые], наверное. Всё просто: когда играл в Самаре — много фолили на мне. Все говорили: «Вау, супер, классный нападающий! На нём много фолят». Потом перешёл в «Спартак», и всё было так же. Но, видимо, болельщики других команд начали: «Дельфин, дельфин!». Ну… Дельфин и дельфин. Вообще без разницы. Хоть кит! (улыбается).
Падал ли специально, чтобы заработать пенальти? Сто процентов. Так любой нападающий делает, — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».