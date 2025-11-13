Ибрагимович сравнил Ла Лигу, АПЛ и Серию А

Ибрагимович сравнил АПЛ, Ла Лигу и Серию А: «В Испании все пытаются играть в футбол, в Италии много тактики, оборона там важнее атаки. В Англии бешеные скорости, если не выдерживаешь темп, будет трудно»
Бывший нападающий «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Залатан Ибрагимович выделил основные отличия испанского, английского и итальянского чемпионатов.
«В Ла Лиге все стараются играть, строить атаку от своих ворот. Даже если уровень команд не самый высокий, они все равно пытаются играть в футбол. В итальянском футболе очень много тактики, все в нем тщательно изучено. Оборона там важнее, чем атака. Нападающему очень трудно, потому что против тебя команда, сосредоточенная на обороне. Но если тебе все же удается добиться успеха – это невероятное чувство. [В АПЛ] бешеные скорости – и в атаке, и в обороне. Поэтому, даже если у тебя выдающаяся техника, но ты не умеешь справляться с таким темпом игры, тебе будет трудно, как бы ты ни был талантлив», – сказал Ибрагимович в подкасте Hot Ones.
