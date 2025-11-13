Соболев рассказал, как затроллил экс-тренера "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев вспомнил, как затроллил бывшего главного тренера "Спартака" Владимира Слишковича.

"Я вышел на тренировку злой, в моменте якорь кинул. Играли в футбол 4 на 4, я с защитником своим не побежал. Получилось, что он забил гол. Тренировка закончилась, он (Слишкович) меня вызвал: "Ты не едешь на игру, так будет лучше для команды". Мне звонит руководство, говорят: "Звони Слишковичу, надо извиняться. Я ему звоню: "Готов извиниться перед тобой, перед командой и прилететь в Калининград. Он говорит: "Нет, завтра футбол смотришь дома на диване". Игра заканчивается, 0:1. Я ему пишу: "Финал вместе на диване дома посмотрим", - сказал Соболев в интервью на Youtube-канале "Зенита".

Александр Соболев рассказал о том, как подколол бывшего тренера "Спартака" Владимира Слишковича после вылета от "Балтики" (0:1) в финале Пути регионов Кубка России. Нападающий ту встречу пропускал по решению главного тренера.

Владимир Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" с апреля по май 2024 года. За этот период боснийский специалист провёл 10 матчей, в пять из которых команда выиграла, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Александр Соболев выступал за красно-белых с 2020 по 2024 год. В составе команды форвард принял участие в 140 играх, отметился 58 забитыми мячами и отдал 32 голевые передачи. Сейчас игрок защищает цвета петербургского "Зенита". В текущем сезоне он сыграл в 19 встречах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.