Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом нынешнего сезона, забившим 30 мячей за клуб и национальную команду. Форвард отметился дублем в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией.

В сезоне-2025/2026 Холанд 19 раз поразил ворота соперников в играх за «горожан» и 11 раз — за сборную. 25-летний нападающий забил эти 30 мячей в 19 матчах. Один мяч из 30 норвежец забил с пенальти.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.