Армения и Азербайджан не прошли на чемпионат мира 2026 года

Сборные Армении и Азербайджана официально не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года, сообщают федерации футбола обеих стран. Это станет очередным пропуском турнира для соседей: ни одна из команд пока ни разу не участвовала в финальной части мирового первенства.

Армянская сборная под руководством главного тренера Юрия Папакана проявляет стабильность в европейских квалификациях, но пока не хватает побед над сильными соперниками. Лидером команды остаётся атакующий полузащитник Ара Восканян, который в сезоне 2025/26 забил 7 голов в 12 матчах квалификации.

Азербайджан возглавляет Тарлан Ахмедов. Несмотря на отсутствие попадания на чемпионаты мира, команда показывает прогресс в матчах Лиги наций УЕФА и добилась исторической победы над Косово (2:1) в сентябре 2025 года. В числе ключевых игроков выделяется нападающий Рашад Алиев, отметившийся голами в 5 из последних 8 матчей сборной.

Следующий шанс для обеих команд появится в квалификации чемпионата мира 2030 года.