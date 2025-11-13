«Проходимца надо гнать». Гурцкая — о спортивном директоре «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем спортивного директора московского «Спартака» Фрэнсиса Кахигао после увольнения из клуба главного тренера Деяна Станковича. Серб покинул команду во вторник, 11 ноября.

— Почему Кахигао оставляют работать?

— Не могу понять, это утопическая ошибка. Кахигао понимает, что его практически дни сочтены, они просто тянутся. «Спартак» как обычно тянет жвачку. Мне кажется, очевидно, почему кандидатура Ивича или любого другого тренера, предложенная другим человеком, кроме него, он их зарубит. Потому что это будет не его тренер. Это инстинкт самосохранения. Потому что, если придёт тренер не от него, и, если даст результат, всё поймут, что проходимца надо гнать. Он сейчас зациклил на себе все потоки, капризничает, пытается привезти тренера самостоятельно,— сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Фрэнсис Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года. Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в приглашении в команду бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но Кахигао саботирует переговоры со специалистом.