Защитник "Спартака" получил травму

Защитник "Спартака" Олег Рябчук получил травму в составе сборной Молдовы в матче отборочного этапа на чемпионат мира-2026 против национальной команды Италии.

© ФК "Спартак"

Встреча прошла вчера, 13 ноября, и завершилась победой итальянцев со счетом 2:0. Рябчук начал игру в стартовом составе, однако был заменен на 55-й минуте встречи. Уходя с поля, футболист держался за спину. Представители сборной Молдовы и самого футболиста пока не давали комментариев относительно состояния его здоровья.

16 ноября молдавская национальная команда сыграет на выезде с Израилем в рамках отбора на ЧМ-2026. После 7 встреч Молдова с одним очком занимает 5-е место в группе I европейской квалификации, Израиль с 9 баллами располагается на третьей строчке. На данный момент неизвестно, сможет ли Олег Рябчук принять участие в матче.