Португалия проиграла Ирландии, Роналду получил прямую красную карточку

Сборная Португалии не смогла досрочно оформить выход на чемпионат мира 2026 года.

Португальцы 13 ноября могли досрочно выйти в финальную часть ЧМ-2026. Для этого команде в матче группы F было необходимо в гостях одержать победу над Ирландией.

С первых минут в составе португальцев на поле вышел Криштиану Роналду. Но что-то у команды Роберто Мартинеса пошло не так. На 17-й минуте хозяева усилиями Троя Парротта вышли вперед. А незадолго до перерыва он отправил второй мяч в ворота португальцев.

После перерыва команда Мартинеса попыталась переломить ход встречи, но на 62-й минуте осталась вдесятером.

Роналду ударил локтем в спину соперника, и после вмешательства VAR форвард саудовского "Аль-Насра" был удален с поля. Эта красная карточка в матчах за сборную стала первой в карьере Криша.

Счет до финального свистка так и не изменился.

В итоге у Португалии - 10 очков, у команды Венгрии - 8, ирландцы набрали 7. В заключительном туре португальцы без Роналду примут Армению, а венгры дома встретятся с ирландцами.

В группе I Норвегия разгромила Эстонию - 4:1. Дубль в активе Эрлинга Халанна. После этого результата сборной Италии было необходимо побеждать в Кишиневе Молдавию, чтобы сохранить шансы на первое место в группе. И итальянцы с задачей справились, победив (2:0) благодаря голам в самом конце встречи от Джанлуки Манчини и Франческо Пио Эспозито.

Перед последним туром у Норвегии 21 очко, у Италии - 18. Эти команды сыграют на поле итальянцев. Но для того, чтобы завоевать первое место подопечным Дженнаро Гаттузо нужно побеждать с разницей в девять и более мячей, что почти нереально.

Лишилась всех шансов на поездку на ЧМ-2026 сборная Сербии. В четверг в матче группы K сербы проиграли уже обеспечившим поездку на турнир англичанам (0:2) и потеряли шансы даже на участие в стыковых матчах.

Вторыми станут футболисты сборной Албании, набравшие 14 очков, у сербов, идущих третьими перед последним туром, всего 10 баллов.