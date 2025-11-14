Камавинга покинул расположение сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ‑2026 против Азербайджана, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

У футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием. Он вынужден покинуть расположение национальной команды и вернуться в мадридский «Реал», где его осмотрят клубные врачи. Участие Камавинги в ближайших играх «Реала» также под вопросом.

Сборная Франции сыграет против Азербайджана в Баку в воскресенье. Франция досрочно гарантировала себе выход в финальную часть мирового первенства, а у Азербайджана не осталось шансов пройти отбор.

23‑летний Камавинга принял участие в двух матчах сборной Франции в квалификации ЧМ‑2026, результативными действиями не отметился. За «Реал» француз провел 11 матчей в текущем сезоне и забил один гол.