Аршавин назвал глупостью жесткий лимит на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России, а ныне заместитель председателя правления сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.‎‎

«Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть», — сказал Аршавин. ‎‎

В сентябре министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. По плану, к сезону-2028/29 клубы смогут заявить до 10 иностранцев и выпустить на поле 5 из них.

Сейчас в заявках команд может присутствовать 13 легионеров, 8 из которых могут играть одновременно на поле. ‎‎После 15 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Лидером является «Краснодар». У «быков» 33 очка. На второй строчке находится ЦСКА (33).