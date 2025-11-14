Комментатор Черданцев предрек отставку Карпина из «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что его не удивит отставка главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

© Матч ТВ

Ранее журналист Константин Алексеев в Telegram‑канале сообщил, что Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных. Позднее в пресс‑службе клуба заявили «Матч ТВ», что данная информация не соответствует действительности.

— Много слухов вокруг Валерия Карпина в «Динамо». Вас удивит его отставка?

— Здесь ничего удивительного нет. Завершить первый круг во второй восьмерке — это провал. При том, что можно сетовать на травмы, но все тренеры в одинаковых условиях. Это не тот аргумент, который можно приводить в качестве оправдания. Неудачное решение, неудачный итог. В клубе меняли тренера под предлогом того, что нужен тот, кто приведет команду к титулам. Любой результат, кроме первого‑второго места после первого круга, не мог никак рассматриваться в качестве промежуточного. Спорт — это результат, если его нет, то любой тренер находится под угрозой отставки. Если она произойдет, я не удивлюсь.

Дело в том, что и игровых перспектив нет. Настолько всё разбалансировано и непонятно, какие‑то проблески иногда мелькают. Если сравнивать с тем же Личкой, то его «Динамо» было значительно более ясной и понятной командой. Бывают ситуации, когда можно сетовать на невезение, но здесь полное отсутствие структуры. Это повод, чтобы что‑то менять, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

«Динамо» после 15 туров МИР РПЛ занимает 10‑е место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.