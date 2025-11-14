Акинфеев раскрыл, как относится к идее фильма о себе

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к возможности съемок про него биографического фильма.

"Я к этому не стремлюсь. Ни один спортсмен, про которого сняли кино или сериалы, никогда не задумывался об этом в жизни. Это происходит спонтанно, всему свое время. Если фильм про меня не снимут, я особо не расстроюсь", - цитирует Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев является воспитанником армейского клуба, и за первую команду выступает с 2003 года. В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел за ЦСКА 12 матчей, в трех из которых отыграл на ноль. В остальных 9 поединках вратарь пропустил 10 мячей. Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.