Роналду может получить дисквалификацию

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рискует пропустить старт чемпионата мира 2026 года из‑за дисквалификации, если команда отберется на турнир, сообщает AP.

Футболист получил красную карточку за удар соперника локтем в матче отбора ЧМ‑2026 против команды Ирландии (0:2). Роналду в любом случае пропустит матч заключительного тура группового этапа против сборной Армении, который пройдет 16 ноября.

При этом форвард рискует получить более длительную дисквалификацию, так как дисциплинарные правила ФИФА обязывают дисквалифицировать игрока «как минимум на два матча за серьезное нарушение правил». А за агрессивное поведение, включая удары локтями, игрок может быть дисквалифицирован минимум на три матча.

Дисквалификация ФИФА будет распространяться только на официальные матчи.

Перед последним туром сборная Португалии (10 очков) занимает первое место в группе F, следом располагаются Венгрия (8 баллов), Ирландия (7) и Армения (3).

Чемпионат мира по футболу пройдет 11 июня — 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.