Генменеджер «Бенфики» отстранен за угрозы арбитрам после матча

Генеральный менеджер «Бенфики» отстранен на 20 дней за угрозы арбитрам после матча, начато дисциплинарное расследование
Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии временно отстранил генерального менеджера «Бенфики» Мариу Бранку на 20 дней, сообщает A Bola.
В отношении 50‑летнего функционера начато дисциплинарное расследование.
В матче 11‑го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле упустила победу над командой «Каза Пиа» (2:2). После финального свистка Мариу Бранку, находясь на поле, оскорбил и угрожал судье Густаво Коррее. Он получил красную карточку, но продолжил протестовать, пока судейская бригада направлялась в раздевалку.
— Уважай эмблему, которую носишь на груди, ты позорище! Я раздавлю тебя и Жоау Бенту, который был на VAR! Можете быть уверены, я вас раздавлю, слушайте, что я вам говорю! Я раздавлю тебя и Жоау Бенту! Вы никчемны! Клоуны, это позор. То, что вы сделали с нами, было позором, — сказал арбитру Бранку, слова которого отражены в рапорте и протоколе после матча.
