Генменеджер «Бенфики» отстранен за угрозы арбитрам после матча

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии временно отстранил генерального менеджера «Бенфики» Мариу Бранку на 20 дней, сообщает A Bola.

© Матч ТВ

В отношении 50‑летнего функционера начато дисциплинарное расследование.

В матче 11‑го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле упустила победу над командой «Каза Пиа» (2:2). После финального свистка Мариу Бранку, находясь на поле, оскорбил и угрожал судье Густаво Коррее. Он получил красную карточку, но продолжил протестовать, пока судейская бригада направлялась в раздевалку.