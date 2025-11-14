Булыкин поделился ожиданиями от матча сборных России и Чили

Футболисты сборной России должны победить команду Чили в товарищеском матче без допущенных ошибок в обороне. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 15 ноября. Начало игры - 18:00 мск. Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы - 56-е. Погода в момент игры составит +16 градусов. Матч с чилийцами будет вторым для сборной России в ноябре, 12-го числа россияне на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграли вничью с перуанцами (1:1).

Сборная России во второй раз сыграет с командой Чили. 9 июня 2017 года встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Также сборная СССР провела шесть матчей с чилийцами, в активе советской команды четыре победы, одна встреча завершилась вничью, один раз выиграла сборная Чили. "Фишт" примет матч сборной России впервые с чемпионата мира 2018 года, 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале мирового первенства (1:1, 1:1, 3:4 - по пенальти).

О матче с Перу

Я хотел увидеть, конечно, победу, голы, но у наших футболистов не получилось хорошо сыграть. Безусловно, ошибка вратаря ПСЖ Матвея Сафонова стала ненужной, не хотелось бы ее видеть. Могли выиграть. Поэтому хочется, чтобы во втором матче ребята вышли с хорошей самоотдачей, имели больше моментов, а главное - реализовали их в голы. Естественно, чтобы не пропустили, как с командой Перу.

О чилийцах

Нужно играть с любыми соперниками, как уже говорил, болельщикам хочется видеть победы, хорошую игру, забитых мячей. Поэтому в этом плане наши футболисты должны показать хорошую игру. Неизвестно, какой состав будет у сборной Чили, ведь мы видели, что у перуанцев был не оптимальный состав. Сборной России нужно играть с любыми соперниками, наигрывать ребят, выпускать молодежь. Самое главное, что сборная России - это лицо нашей страны, хочется, чтобы она приносила радость болельщикам по всей стране. Потому что нет международных матчей, это наша единственная отдушина.

Сыграют футболисты ЦСКА

Насколько я понял, главный тренер сборной России Валерий Карпин комбинирует составы. В матче с командой Чили мы посмотрим на связку ребят из ЦСКА, как они будут взаимодействовать. Хотя мне понравилась связка Алексей Миранчук - Александр Головин в матче с командой Перу. Пристальное внимание за молодым полузащитником Матвеем Кисляком, Иваном Обляковым. Как они будут чувствовать себя в сборной, как выложатся в матче.

О месте проведения матча

Самое главное, чтобы на "Фиште" было хорошее поле. Нашу сборную и международные матчи любят, поэтому соберутся болельщики. Но поле "Газпром Арены" оставило много вопросов у футболистов. Хочется победы нашей сборной, чтобы не было отговорок на поле или еще чего-то. Уверен, что болельщики придут. Сборная России должна победить, как и в матче с перуанцами, очень нужно увидеть победы и отсутствие ошибок в обороне, тогда вся страна будет счастлива.