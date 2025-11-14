Представитель Захаряна прокомментировал слухи об интересе ПСЖ

«У нас такой информации нет». Представитель Захаряна опроверг слухи об интересе «ПСЖ» к футболисту
Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил «Матч ТВ», что слухи об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» не соответствуют действительности.
По информации Telegram‑канала Sport Baza, во французском клубе рассматривают вариант подписания 22‑летнего Захаряна.
— Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного Telegram‑канала? У нас такой информации нет, — сказал Голубин «Матч ТВ».
В текущем сезоне 22‑летний Захарян провел семь матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил один гол.
«У нас такой информации нет». Представитель Захаряна опроверг слухи об интересе «ПСЖ» к футболисту
Гимнастка Борисова: «У меня недостаточно опыта, чтобы каждый раз выступать хорошо. В этом плане Алина Кабаева, конечно, пример»
На матч сборных России и Чили по футболу реализовано более 30 тысяч билетов
«У нас такой информации нет». Представитель Захаряна опроверг слухи об интересе «ПСЖ» к футболисту
Гимнастка Борисова: «У меня недостаточно опыта, чтобы каждый раз выступать хорошо. В этом плане Алина Кабаева, конечно, пример»
На матч сборных России и Чили по футболу реализовано более 30 тысяч билетов