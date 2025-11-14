Экс-тренер «Аталанты» может возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Аталанты» Иван Юрич может возглавить «Спартак».

© DPA

Руководство красно-белых уже контактировало с хорватским специалистом. 10 ноября тренера вместе с штабом уволили из «Аталанты». Команда из Бергамо занимает 13-е место в чемпионате Италии после 13 туров.

50-летний Юрич также работал в «Мантове», «Кротоне», «Дженоа», «Вероне», «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне».

11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера. Первые слухи об этом появились еще в августе. Исполняющим обязанности был назначен экс-помощник тренерского штаба Вадим Романов.

После 15 туров чемпионата России красно-белые располагаются на шестой строчке, записав на свой счет 25 очков. Москвичи отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

После окончания паузы на матчи сборных, 22 ноября, «Спартак» сыграет против ЦСКА. Дерби состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 по московскому времени.