«Интер», «Наполи» и «Рома» интересуются игроком «Вероны»

По информации Football Italia, «Интер», «Наполи» и «Рома» интересуются Жиоване Сантаной из «Вероны».

21-летний вингер перешел в Серию А из «Коринтианса» летом 2025 года. За 10 матчей он забил гол и сделал три результативные передачи.

Отмечается, что «Интер» уже связывался с агентом игрока. Бразилец оценивается в 15-20 млн евро.