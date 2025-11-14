Вратарь "Динамо" высказался о возможной отставке Карпина

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера.

© ФК "Динамо"

"Конечно, все читали эти новости, но в футбольном мире слухов очень много, постоянно что-то пишут, и не всегда это правдиво. Мы как профессиональные спортсмены спокойно относимся к слухам, тем более клуб быстро опроверг всё это. Валерий Георгиевич — наш тренер, мы ждём его возвращения из сборной и продолжим работать под его началом", - цитирует Лещука "РИА Новости Спорт".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года - ранее он занимал аналогичную должность в "Ростове", а на данный момент также продолжает работу в сборной России. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство бело-голубых во время паузы на матчи сборных может отправить Валерия Карпина в отставку.

После 15 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 15 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на своем поле уступили тольяттинскому "Акрону", в 16 туре чемпионата России команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" махачкалинское "Динамо".