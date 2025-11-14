Карпин раскрыл, за какой клуб болел в детстве

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в детстве болел за московское «Торпедо», потому что за этот клуб болел его отец.

В пятницу Карпин проводит встречу с воспитанниками образовательного центра Сириус.

— Можете назвать по одному лучшему игроку за всю историю на каждой позиции?

— Наверное, смогу, но надо будет вспоминать. С одной стороны, вратарь — Лев Иванович Яшин. Все говорят, что это был номер один на все времена. С другой стороны, я никогда не видел, как он играл. Из тех, кого видел, я бы назвал Нойера. Центральный защитник… Франко Барези, вы не родились, когда он играл. И Паоло Мальдини. Роберто Карлос — правый защитник. Будет еще Беккенбауэр. Из опорных полузащитников… Макелеле, Пирло. Понятно, Месси и Роналду, которых вы знаете. Харри Кейн. И Дембеле.

— Какой в детстве любимый клуб?

— Если говорить о детстве, то у меня папа играл в футбол и почему‑то болел за московское «Торпедо». Поэтому в детстве, пока не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за «Торпедо». Но это все из‑за папы, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

В субботу команда Валерия Карпина примет сборную Чили на стадионе «Фишт» в Сочи в BetBoom товарищеском матче. Начало — в 18:00 мск.

