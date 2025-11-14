В «Зените» рассказали об изменениях в трансферной политике

Финансовый директор санкт-петербургского «Зенита» Василий Одинцов рассказал, как изменилась трансферная политика сине-бело-голубых за последние годы. По словам функционера, сейчас «Зенит» старается покупать молодых игроков из стран Южной Америки с целью дальнейшей перепродажи.

«Мы меняем наш подход к трансферам. Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Мы стараемся приобрести их за разумную сумму. Они получают опыт и игровые минуты, растут профессионалами в «Зените», а затем мы обычно продаём их в арабские страны. Так мы поступили с Малкомом или с Клаудиньо. Они следуют традиции, которую мы открыли, например, с Халком. Клуб извлекает из этого выгоду», — приводит слова Одинцова испанское онлайн-издание Sport.es.