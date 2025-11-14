Сычев спрогнозировал исход матча сборной России против Чили

Сычев назвал фаворита в матче сборной России против Чили

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал фаворита в домашнем товарищеском матче национальной команды против Чили. Об этом сообщает Odds.ru.

По его мнению, победить должны хозяева.

«Думаю, что Валерий Георгиевич Карпин поставит на этот матч максимально боевой состав, лучших футболистов, которые есть у него в распоряжении», — заявил Сычев.

Он также высказался о матче сборной России с Перу, который завершился со счетом 1:1. По его мнению, игра оставила двоякие впечатления.

«Наверняка наши футболисты захотят реабилитироваться», — добавил Сычев.

Встреча России с Чили пройдет в Сочи 15 ноября. Букмекеры считают фаворитом российскую сборную, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,58. Победа Чили оценивается коэффициентом 5,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,40.

