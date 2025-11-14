Трамп помиловал экс-владельца «Тоттенхэма»

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего владельца «Тоттенхэма» Джо Льюиса.

88-летний миллиардер ранее был оштрафован на 3,8 млн фунтов и получил три года тюрьмы условно по обвинению в сговоре и торговле инсайдерской информацией о рынке ценных бумаг.

Предположительно, преступления Льюиса были совершены в период с 2013 по 2021 год, когда он еще был владельцем «Тоттенхэма».

«Мне очень стыдно, приношу извинения суду за свое поведение. Хотя я и обладал конфиденциальной информацией о некоторых публичных компаниях, я согласился дать рекомендации. В то время я понимал, что поступаю неправильно, и мне очень стыдно», – сказал Льюис на суде в Нью-Йорке в 2024 году.

В 2022-м он передал семье контрольный пакет акций «Тоттенхэма». После ухода Дэниэла Леви дочь, сын и зять Льюиса осуществляют полный операционный контроль в клубе.

Помимо Льюиса, Трамп помиловал президентским указом еще 74 человека.