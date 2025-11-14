«Зенит» пытался купить бразильского полузащитника

Санкт-петербургский «Зенит» предложил € 20 млн за бразильского полузащитника «Палмейраса» Аллана Элиаса, но получил отказ. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, в услугах молодого футболиста также заинтересованы некоторые клубы АПЛ, включая «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Фулхэм».

21-летний Аллан выступает за взрослую команду «Палмейраса» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.