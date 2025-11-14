Карпин назвал кумира детства

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что кумиром его детства был аргентинский нападающий Диего Марадона.

В пятницу Карпин проводит встречу с воспитанниками образовательного центра Сириус.

— Почему вы выбрали восьмой номер в карьере?

— Трудно ответить. Все футболисты суеверные. Какую‑то игру в «Спартаке» сыграл хорошо под восьмым номером и попросил оставить его мне. Раньше не было закрепленного номера за футболистом, называли 11 человек на матч и играли по позициям. Когда в сборную приезжал и там «восьмерка» была занята, то играл под другим.

— Какой матч за сборную был первым? Кто был вашим кумиром?

— Мой первый матч за сборную России — игра против Мексики. Это был вообще первый матч сборной России после СССР и СНГ. В 1992‑м играли в Москве, выиграли 2:0, а я забил пенальти. Кто кумиры? В детстве был Диего Марадона, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

В субботу российская команда примет сборную Чили на стадионе «Фишт» в Сочи в BetBoom товарищеском матче. Начало — в 18:00 мск.

Прямую трансляцию игры Россия — Чили смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.