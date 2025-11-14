Карпин составил символическую сборную из лучших игроков в истории

Главный тренер «Динамо» и сборной России назвал лучшего футболиста в каждом амплуа.

– Можете назвать по одному лучшему игроку за всю историю на каждой позиции?

– С одной стороны, вратарь – Лев Иванович Яшин. Все говорят, что это был номер один на все времена. С другой стороны, я никогда не видел, как он играл. Из тех, кого видел, я бы назвал Нойера.

Центральный защитник… Франко Барези, вы не родились, когда он играл. И Паоло Мальдини. Роберто Карлос – правый защитник. Будет еще Беккенбауэр. Из опорных полузащитников… Макелеле, Пирло. Понятно, Месси и Роналду, которых вы знаете. Харри Кейн. И Дембеле.

– Какой в детстве любимый клуб?

– Если говорить о детстве, то у меня папа играл в футбол и почему‑то болел за московское «Торпедо». Поэтому в детстве, пока не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за «Торпедо». Но это все из‑за папы, – сказал Карпин.