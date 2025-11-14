Акинфеев ответил, вернется ли Чалов в ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию об интересе к нападающему ПАОКа Фёдору Чалову со стороны армейцев. Ранее сообщалось, что красно-синие хотели бы взять Чалова в аренду зимой.

— Игорь, расскажи нам сплетню: Чалов может вернуться в ЦСКА?

— Насколько я знаю, нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он [Чалов] сказал, что Европа — его приоритет. Не знаю, как там агент работает. Но сам Федя хочет в Европе остаться, — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чалов выступает за ПАОК с 1 августа 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт форварда с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года.