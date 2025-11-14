Анчелотти назвал фаворитов предстоящего ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике летом следующего года.

«Фавориты? Стандартные. Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Но на чм-2026 будут играть 48 команд, так что не исключены сюрпризы. Завтра мы играем с Сенегалом, который обыграл Англию 3:1. Сильная команда, как и Марокко», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italy.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).