Черданцев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Черданцев не видит ЦСКА претендентом на чемпионство в РПЛ
Российский спортивный журналист и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил шансы столичного ЦСКА на победу в текущем розыгрыше чемпионата России 2025-2026 годов.
После первого круга ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 33 очками в активе идет на промежуточном первом месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.
Действующий чемпион страны «Краснодар» имеет аналогичный показатель.
Красно-синие не проигрывают в чемпионате России на протяжении трех игр подряд. Разница мячей в этих матчах 4:0 в пользу московской команды.
В предстоящих матчах РПЛ ЦСКА предстоит сыграть дома против «Оренбурга», а также встретиться на выезде с «Краснодаром» и «Спартаком».
Армейцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. Красно-синие являются шестикратными чемпионами страны.
Последний раз ЦСКА завоевывал золотые медали чемпионата 10 лет назад – в сезоне 2015-2016 годов.