Черданцев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Российский спортивный журналист и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил шансы столичного ЦСКА на победу в текущем розыгрыше чемпионата России 2025-2026 годов.

© ПФК ЦСКА

«Краснодар» добавил игроков, поэтому есть ротация, чего не может позволить ЦСКА. Делить первое место с «Краснодаром» — это даже сверх ожиданий. Без нападающего сложно бороться за чемпионство», - считает Черданцев.

После первого круга ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 33 очками в активе идет на промежуточном первом месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.

Действующий чемпион страны «Краснодар» имеет аналогичный показатель.

Красно-синие не проигрывают в чемпионате России на протяжении трех игр подряд. Разница мячей в этих матчах 4:0 в пользу московской команды.

В предстоящих матчах РПЛ ЦСКА предстоит сыграть дома против «Оренбурга», а также встретиться на выезде с «Краснодаром» и «Спартаком».

Армейцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. Красно-синие являются шестикратными чемпионами страны.

Последний раз ЦСКА завоевывал золотые медали чемпионата 10 лет назад – в сезоне 2015-2016 годов.