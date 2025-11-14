Мостовой высказался о тренерской работе

Мостовой о тренерской работе: «Никто не звонил, никому не нужен пока. Если работать, то хочется приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что ему еще не поступало предложений о работе тренером.
– Вас кто-нибудь звал на работу в последнее время?
– Никто не звонил, значит, никому не нужен пока. Не расстраиваюсь, просто хочется если работать, то приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые, – сказал Мостовой.
В прошлом году Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо» и завершил обучение в Академии РФС. Весной он получил тренерскую лицензию категории «А».
