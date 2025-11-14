Мостовой высказался о тренерской работе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что ему еще не поступало предложений о работе тренером.

– Вас кто-нибудь звал на работу в последнее время?

– Никто не звонил, значит, никому не нужен пока. Не расстраиваюсь, просто хочется если работать, то приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые, – сказал Мостовой.

В прошлом году Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо» и завершил обучение в Академии РФС. Весной он получил тренерскую лицензию категории «А».