Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отбора на ЧМ

Сборная Белоруссии по футболу не смогла вовремя вылететь на матч отбора к чемпионату мира 2026 года с Данией из‑за проблем на польской границе, сообщает пресс‑служба Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).

Матч Дания — Белоруссия пройдет 15 ноября в Копенгагене.

— Вчера в 20:00 по Минскому времени главная футбольная команда страны направилась в Варшаву на автобусе, заблаговременно заказанном АБФФ. Благодаря слаженной работе сотрудников пограничной службы Республики Беларусь время прохождения белорусской границы составило 1,5 часа. К сожалению, далее, по непонятным причинам, время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило более 12 часов. По этой причине АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту Варшава — Копенгаген, который был заказан заранее с целью упрощения логистики к месту проведения матча, — говорится в заявлении.

Отмечается, что изначально белорусская команда должна была добираться через Литву, однако маршрут был скорректирован с учетом одностороннего решения Литвы о полном закрытия границы с Белоруссией с 29 октября 2025 года.

Команды Белоруссии и Дании выступают в группе С. После четырех туров в активе скандинавов 10 очков, белорусы проиграли все матчи отборочного турнира.

Чемпионат мира‑2026 состоится в США, Канаде и Мексике 11 июня — 19 июля.