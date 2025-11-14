Роднина: наш футбол нельзя смотреть без пива

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пивных напитков на российские стадионы.

«Если без пива наш футбол смотреть нельзя, то, наверное, поэтому и будут рассматривать этот законопроект. Здесь речь не столько о заботе о наших болельщиках, сколько о пивных королях и рекламе. Тут еще вопрос, куда будет тратиться прибыль от доходов с продажи пива», — заявила Роднина.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что законопроект по возвращению продажи пива на аренах России готовится к рассмотрению во втором чтении.

Продажа пива на российских спортивных объектах и во время спортивных мероприятий, в том числе во футбольных матчей, запрещена на протяжении 20 лет, начиная с 2005 года. В последние годы неоднократно обсуждалось снятие запрета.

Против возврата продажи пива традиционно выступают Минздрав РФ и федеральный проект «Трезвая Россия».