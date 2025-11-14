Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как решает споры между футболистами.

– Бывают ли споры между игроками? Как их решаете?

– Споры между игроками бывают. У нас, футболистов, повышенное эго, каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов.

Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. Споры приходится разруливать, но когда они идут во благо команды, это хорошо, – сказал Карпин.