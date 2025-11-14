Валерий Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам. В этом тоже заключается его работа»
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как решает споры между футболистами.
– Бывают ли споры между игроками? Как их решаете?
– Споры между игроками бывают. У нас, футболистов, повышенное эго, каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов.
Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. Споры приходится разруливать, но когда они идут во благо команды, это хорошо, – сказал Карпин.
Валерий Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам. В этом тоже заключается его работа»
Губерниев о «Спартаке»: «У них ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева. Команду возглавит дон Альберто Сальватьерра, его сын или архитектор Мендисабаль»
Кириленко предложил ввести купюру с Овечкиным: «Можно и 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее»
Валерий Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам. В этом тоже заключается его работа»
Губерниев о «Спартаке»: «У них ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева. Команду возглавит дон Альберто Сальватьерра, его сын или архитектор Мендисабаль»
Кириленко предложил ввести купюру с Овечкиным: «Можно и 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее»