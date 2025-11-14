Выяснилось, планирует ли Левандовский покидать «Барселону»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский не планирует покидать «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

© Матч ТВ

Также 37‑летний поляк не планирует завершать карьеру после окончания нынешнего сезона, когда он может получить статус свободного агента.

Ранее Левандовский поднялся на 13‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю каталонского клуба. В воскресенье 37‑летний поляк оформил хет‑трик в матче Ла Лиги против «Сельты». Каталонцы выиграли со счетом 4:2.

Теперь на счету поляка 108 голов за «Барселону», в составе которой он выступает с 2022 года.

На протяжении карьеры нападающий играл за «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

