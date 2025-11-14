Выяснилось, планирует ли Левандовский покидать «Барселону»

Левандовский не планирует покидать «Барселону» в зимнее трансферное окно или завершать карьеру летом — СМИ
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский не планирует покидать «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Также 37‑летний поляк не планирует завершать карьеру после окончания нынешнего сезона, когда он может получить статус свободного агента.
Ранее Левандовский поднялся на 13‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю каталонского клуба. В воскресенье 37‑летний поляк оформил хет‑трик в матче Ла Лиги против «Сельты». Каталонцы выиграли со счетом 4:2.
Теперь на счету поляка 108 голов за «Барселону», в составе которой он выступает с 2022 года.
На протяжении карьеры нападающий играл за «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».
