Гусев высказался о смене тренера в «Спартаке»

Известный комментатор и журналист Виктор Гусев высказался о смене тренера в московском «Спартаке». 11 ноября клуб объявил об увольнении Деяна Станковича. По данным СМИ, красно-белые активно ищут ему замену.

— Как вы отреагировали на уход из «Спартака» Деяна Станковича? Почему, на ваш взгляд, это случилось сейчас?

— Станкович нравился, как личность. Все эти крики от бровки, эмоции. Я его очень любил как футболиста. Но это «Спартак». Сейчас придет следующий тренер, и за двадцать пять лет он будет двадцатым наставником «красно-белых». Там только Карпин два раза работал. Плюс к этому были специалисты, исполняющие обязанности тренера. А это еще человек восемь-десять. Это все потому, что «Спартак» не может успокоиться. Наверное, это хорошо для клуба, когда не рассматривается другой результат, кроме первого места, но иногда там убирали людей, которые вели команду наверх, как Аленичева, например. У него было одно поражение в еврокубках. Дмитрий — звезда и легенда клуба, вылетел. Потом его дело подхватил другой человек и сделал команду чемпионом. Но заложено все было Аленичевым. Поэтому все в стиле «Спартака». Только золото. Даже никакого пути не может быть. Все нужно сразу. Поэтому когда команду возглавит кто-то новый, надо дать ему поработать. Даже если «Спартак», не дай бог, вылетит из Кубка или займет место в середине таблицы. Дайте тренеру время. Но в «Спартаке» этого не могут, — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».