"Сочи" разгромил сборную Перу

Национальная команда Перу крупно уступила "Сочи" (1:5).

Сегодня, 14 ноября, состоялась контрольная встреча между "Сочи" и национальной сборной Перу. Игра проходила в закрытом режиме в формате три тайма по 25 минут на тренировочной базе сочинского клуба. По итогам встречи победу одержала российская команда со счетом 5:1.

По итогам первого круга чемпионата России сочинцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. "Барсы" набрали 8 очков в 15 сыгранных турах РПЛ.