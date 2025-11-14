Почетный президент РФС высказался о результатах «Динамо»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал свой комментарий насчёт выступления московского «Динамо» в Российской Премьер-Лиги(РПЛ). Он считает, что игра «Динамо» оставляет желать лучшего.

© ФК «Динамо»

«Пока что перспективы «Динамо» достаточно туманны, потому что усилиться некем, все восстановились после травм. Может быть, новые резервы найдут, а, может, на новый уровень выйдут футболисты, которые восстановились после травм», - говорит Колосков.

По итогам первого круга российского чемпионата московский клуб занимает лишь 10 место с 17 очками в своём активе. В последнем своём матче «бело-голубые» дома уступили «Акрону» из Тольятти со счётом 1:2 Московский клуб не выигрывает с 10 тура чемпионата. После первого руга чемпионата «Динамо» одержало 4 побед при 5 ничьих и 6 поражениях.

В следующем туре «Динамо» сразится против махачкалинского «Динамо» 23 ноября дома. Клуб из Махачкалы в свою очередь идёт на 12 мест в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.